"Alle meine Freunde und meine Frau sagen mir, dass ich den Druck nicht so an mich rankommen lassen soll. Dass alles gut ist. Es war ein unglaubliches Rennen, und ich soll nur mein Bestes geben und es genießen. Dann werden wir sehen", so der deutsche Top-Segler kurz vor dem Ziel der Vendée Globe in Les Sables-d'Olonne.