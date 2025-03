Auf der Großschanze: Selina Freitag springt zu WM-Silber

Selina Freitag springt zu WM-Silber auch von der Großschanze in Trondheim.

Skispringerin Selina Freitag hat bei der Weltmeisterschaft in Trondheim ihre dritte Medaille gewonnen. Die 23-Jährige bejubelte im Einzel von der Großschanze Silber. Wegen starken Windes wurde der Wettbewerb mitten im zweiten Durchgang abgebrochen. Dadurch zählte das Ergebnis nach einem Sprung.

Es war eine richtig, richtig coole WM. Es ist schön, dass ich sie so beenden konnte.

Kombinations-Gold, Silber für Skispringerin Freitag und Langlauf-Bronze für die Frauen-Staffel: Bei der Nordischen Ski-WM gab es am Freitag den kompletten Medaillensatz für Team D.

Nika Prevc gewinnt Gold

Freitag musste sich einmal mehr nur der überragenden Siegerin Nika Prevc aus Slowenien geschlagen geben. Bronze ging an Eirin Maria Kvandal aus Norwegen.

Freitag sprang im stimmungsvollen und am Ende stürmischen Granasen Skisenter 131 Meter weit. Bundestrainer Heinz Kuttin schwärmte danach: "Für die Selina ist das natürlich absolut Weltklasse. Sie hat eine super Weltmeisterschaft gesprungen und fährt mit zwei silbernen und einer bronzenen nach Hause."

Damit haben wir so nicht gerechnet.

Katharina Schmids letzte WM?

Schmid hat in ihrer Karriere seit 2015 zehn WM-Medaillen geholt, darunter sieben goldene. Nun denkt sie an Rücktritt. "Ich werde mir nach der Saison Zeit nehmen, alles zu überdenken. Und dann werde ich entscheiden, ob ich Olympia noch mache", sagte sie am Freitag nach dem Wettbewerb von der Großschanze: