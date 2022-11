Der 30-Jährige leidet an einer Wadenverletzung, dennoch hatte Nationaltrainer Aliou Cisse seinen Kapitän und Ausnahmespieler zunächst in den Kader des Afrikameisters berufen. Ein MRT habe am Donnerstag aber ergeben, dass "die Entwicklung nicht so günstig ist, wie wir es uns vorgestellt haben", wird Teamarzt Manuel Afonso in der Mitteilung zitiert. Noch am Abend wurde Mane daher in Innsbruck erfolgreich operiert, das teilte der FC Bayern mit. Er werde "in den kommenden Tagen" mit der Reha beginnen.