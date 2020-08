Meister

Juventus Turin



Champions League

Inter Mailand, Atalanta Bergamo, Lazio Rom



Europa League

SSC Neapel (als Pokalsieger), AS Roma, AC Milan (Qualifikation)



Absteiger

Brescia Calcio, SPAL Ferrara, US Lecce



Aufsteiger

Benevento Calcio, FC Crotone. Der dritte Aufsteiger wird zwischen sechs Teams in Play-offs ermittelt.