Für positive Schlagzeilen sorgte wieder Cristiano Ronaldo. CR7 kam auf 41 Tore in 39 Einsätzen im Kalenderjahr 2020. 33 davon schoss er in der Serie A. Einen besseren Wert schafften in der Liga nur Gunnar Nordahl (36 für Milan, 1950) und Felice Borel (41 für Juventus, 1933).