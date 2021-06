Sein korrekter Name ist demnach Silas Katompa Mvumpa, wie der VfB mitteilte. Auch das Geburtsdatum des Flügelstürmers war wohl nicht korrekt. Laut VfB-Angaben wurde Silas am 6. Oktober 1998 in Kinshasa geboren, ist heute somit 22 und damit genau ein Jahr älter als ursprünglich angenommen. Das alles kam heraus, weil sich Silas sich seinem Klub offenbart hatte.