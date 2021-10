In Bocholt geboren und als Kind zunächst bei den Amateurklubs SV Krechting und VfL Rhede am Ball, wagt Simon Terodde mit 14 Jahren den Sprung in die Jugend des MSV Duisburg. Während der gelernte Industriemechaniker in seinen ersten Seniorenjahren bei den "Zebras" und danach bei Fortuna Düsseldorf noch Mühe hat, sich durchzusetzen und sogar daran denkt, seine Profikarriere früh zu beenden, gelingt ihm in seinem dritten Jahr beim 1. FC Köln der Durchbruch.