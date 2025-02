Ski Alpin - Abfahrt: Aicher fährt in Kvitfjell aufs Podest

Bereits am Samstag (ab 10:20 Uhr live im ZDF) gibt es für Aicher in Kvitfjell eine zweite Chance in der Abfahrt, am Sonntag (ab 10:15 Uhr live im ZDF) findet ein Super-G statt. Zuletzt hatte Aicher auch beim Slalom von Sestriere als Sechste überzeugt.