Der deutsche Abfahrer Andreas Sander ist bei einer verkürzten Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel Fünfter geworden und hat damit sein bestes Weltcup-Ergebnis egalisiert. Der Klassiker auf der Streif wurde am Freitag nach 30 Startern und mehreren Zwangspausen abgebrochen, der Sieg ging an den Schweizer Beat Feuz.