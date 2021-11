Lena Dürr hob im Zielraum die Faust und lächelte.

Die deutsche Skirennfahrerin hat beim Parallelslalom in Lech/Zürs den siebten Rang belegt. "Den nehme ich gerne", sagte die 30-Jährige nach ihrem gelungenen Start in den Winter. Die Slowenin Andreja Slokar feierte am Samstag überraschend ihren ersten Weltcup-Sieg. Zweite und Dritte wurden die Norwegerinnen Thea Louise Stjernesund und Kristin Lysdahl.