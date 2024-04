Österreichs Ski-Star: Hirscher plant Comback für Niederlande

Österreichs Ski-Superstar Marcel Hirscher steht vor einem spektakulären Comeback. Der 35-jährige Salzburger, der seine Karriere 2019 beendet hatte, plant die Rückkehr in den Weltcup. Dabei will er aber nicht für seine Heimat Österreich starten, sondern für die Niederlande , das Geburtsland seiner Mutter. Das bestätigte der Österreichische Skiverband (ÖSV), der dem Nationenwechsel Hirschers zustimmte. ÖSV-Generalsekretär Christian Schere sagte:

In den letzten Tagen hätten Gespräche mit "verschiedenen Beteiligten" stattgefunden, "in welchen wir informiert wurden, dass sich Marcel Hirscher einen Wiedereinstieg in den internationalen Skizirkus vorstellen kann".

Hirscher eine Klasse für sich

Neureuther "begeistert"

Nun will Hirscher versuchen, im Sommer bei FIS-Rennen in Neuseeland Ranglistenpunkte zu sammeln, um dann im neuen Weltcup-Winter wieder mit den Weltbesten fahren zu können. Im Februar findet in Saalbach-Hinterglemm und damit in seiner Salzburger Heimat die alpine Ski-WM statt.