Mögliches Karriereende: Hirscher erleidet Kreuzbandriss

"Der letzte Lauf der Saison. Was bleibt, ist die Liebe zum Skifahren. Danke an alle für eure Unterstützung", schrieb der achtmalige Gesamtweltcupsieger bei Instagram zu einem Video aus seinem Training, an dessen Ende ein Schrei zu hören ist. Der 35-Jährige wurde bereits in Graz operiert. Ob Hirscher womöglich seine Karriere beenden muss, ist offen.