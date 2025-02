Ski Alpin: Was macht Shiffrin besser als alle anderen?

Die Sonne schien über dem Slalomhang von Sestriere, als Mikaela Shiffrin gegen 13.10 Uhr endgültig in die Geschichtsbücher des alpinen Skisports fuhr, und wie. Nach 56,54 Sekunden stand fest, dass diese außergewöhnliche Athletin auch dieses Rennen gewonnen hat.

Nach der Addition von beiden Durchgängen mit 61 Hundertstelsekunden Vorsprung vor der Kroatin Zrinka Ljutic. Ein Sieg von Shiffrin in einem Skirennen ist grundsätzlich nichts Besonderes, dieser Erfolg aber ist es durchaus: Es war der 100. Weltcup-Sieg für die US-Amerikanerin, der 63. im Slalom.

Nach ihrer Tat ließ sie sich ungläubig in den Schnee des Piemont fallen. Bei der Siegerehrung hielt Shiffrin sich das noch nicht abgesetzte Visier mit beiden Händen zu. Denn dieser Triumph hatte eine Vorgeschichte.

Schwerer Unfall schlägt sie zurück

Schon beim Heim-Weltcup am 30. November in Killington stand Shiffrin vor ihrem 100. Erfolg. Sie führte nach dem ersten Durchgang des Riesenslalom-Wettbewerbs in Vermont. Doch dann stürzte sie im Zielhang schwer, die scharfen Kanten ihrer Ski verursachten bei ihr eine tiefe Schnittwunde im Unterleib.