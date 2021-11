Für Alexander Schmid ist es ein gutes Gefühl, wieder in Lech zu sein. Der deutsche Skirennläufer hat beste Erinnerungen an den Weltcup-Ort, oder besser an die alpinen Parallelrennen, die dort an diesem Wochenende ausgetragen werden. Bei der Arlberg-Premiere 2020 stand er als Dritter auf dem Podest. Auch Teamkollege Stefan Luitz mischte vorne mit, wurde Siebter - und freut sich deshalb ebenso auf den Sonntag (ab 16 Uhr ZDF-Livestream).