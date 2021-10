Nach privaten und gesundheitlichen Rückschlägen will sie wieder ihren Sport dominieren. Neu an ihrer Seite ist der Norweger Alexander Aamodt Kilde, der nach überstandener Verletzung auch bald wieder siegen will, in Sölden aber noch Zuschauer sein wird. Die beiden sind das neue Traumpaar im Skisport, so wie einst Steffi Graf und Andre Agassi.