Große Sorge um Cyprien Sarrazin: Der Abfahrtsläufer aus Frankreich ist im Training in Bormio schwer gestürzt.

Der französische Skirennfahrer Cyprien Sarrazin ist nach seinem schweren Sturz auf der Abfahrtsstrecke im italienischen Bormio operiert worden. Der "nächtliche" Eingriff am Kopf sei "gut verlaufen", teilte der französische Skiverband FFS am Samstagmorgen mit. Der 30-Jährige bleibe zunächst in einem künstlichen Koma.