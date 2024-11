US-Skistar Shiffrin in Killington auf Rekordjagd

Inzwischen hat sie gelernt, besser damit umzugehen. "Es ist bewundernswert, wenn man so im Rampenlicht und so im Fokus steht, dass man trotzdem so bei sich bleibt", sagte DSV-Rennläuferin Lena Dürr im Bayerischen Rundfunk. "Es gibt in jeder Sportart und zu jeder Zeit diese Ausnahmetalente. Dann ist es schon schwer, wenn man immer gegen so jemanden konkurrieren muss", so Dürr, die Shiffrin erst einmal bei einem Slalom auf Platz zwei verweisen konnte.