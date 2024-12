Ski Alpin in Killington: Shiffrin gibt nach Sturz Entwarnung

sagte Shiffrin in einem über soziale Medien veröffentlichten Video . In ihrer Paradedisziplin Slalom wird sie am Sonntag ( 1. Lauf ab 16 Uhr im ZDF-Livestream 2. Lauf ab 19 Uhr ) nicht an den Start gehen. "Ich werde von draußen anfeuern", schrieb sie zu dem Video.