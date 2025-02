Ski Alpin: Mikaela Shiffrin feiert 100. Weltcup-Sieg

Im Zielraum sank sie ungläubig zusammen. Mikaela Shiffrin hat einmal mehr Ski-Geschichte geschrieben. Beim Slalom in Sestriere feierte die 29-Jährige ihren 100. Weltcup-Sieg. Die US-Amerikanerin triumphierte in Italien mit mehr als einer halben Sekunde Vorsprung vor der Kroatin Zrinka Ljutic. Dritte wurde Shiffrins Teamkollegin Paula Moltzan.

Starke Reaktion auf Riesenslalom-Enttäuschungen

Psychisch leide sie nach wie vor unter den Folgen dieses Unfalls, hatte Shiffrin kürzlich erklärt. In den beiden Riesenslaloms von Sestriere am Freitag und Samstag hatte sie enttäuscht. Einmal war sie 25. geworden, einmal gar nicht erst in den zweiten Durchgang gekommen.