Slalom-Weltcup in Kranjska Gora: Dürr rast aufs Podest

Lena Dürr schafft es beim alpinen Ski-Weltcup in Kranjska Gora aufs Podest.

Lena Dürr ist im alpinen Ski-Weltcup erneut auf das Podest gefahren. Die 32-Jährige vom SV Germering wurde am Sonntag im Slalom in Kranjska Gora einmal mehr Zweite.

Vlhova dominiert, Shiffrin fädelt ein

Slalom-Dominatorin Mikaela Shiffrin aus den USA schaffte es nicht in den zweiten Durchgang. Die 93-malige Weltcup-Siegerin fädelte im ersten Lauf vor der zweiten Zeitnahme ein und schied aus. Es war ihr erster Ausfall in einem Slalom seit zwei Jahren, damals passierte ihr das Missgeschick ebenfalls in Kranjska Gora.