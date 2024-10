Comeback: Alpin-Star Hirscher startet in Sölden

Comeback des Alpin-Stars perfekt : Hirscher startet beim Riesenslalom in Sölden

Die Rückkehr von Marcel Hirscher in den Ski-Zirkus ist endgültig perfekt. Am Sonntag wird der 35-Jährige beim Riesenslalom in Sölden an den Start gehen.