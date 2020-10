Um möglichst wenige Personen an einem Ort zu versammeln, werden an vielen Schauplätzen nur Männer oder nur Frauen an den Start gehen. Zudem wurden wenn möglich Speed-Rennen und technische Disziplinen getrennt. Der Auftakt in Sölden und die folgenden Parallelrennen in Lech/Zürs (13. bis 14. November) sowie das Finale in Lenzerheide (17. bis 21. März) sind die einzigen gemeinsamen Weltcup-Stationen für Damen und Herren.