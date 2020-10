Laute Kuhglocken, bunte Fanparaden, Ski-Party im Tal und auf dem Berg. Das alles wird es diesmal in und um Sölden nicht geben. Ohne Zuschauer startet der alpine Ski-Weltcup an diesem Wochenende (live im ZDF) auf eine ungewisse Reise. Damen und Herren geben jeweils in einem Riesenslalom einen ersten Formtest ab.