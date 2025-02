Sturzserie: Alpiner Rennsport im Dilemma

Die alpine Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm bietet vordergründig genau die Bilder, die sich die Organisatoren des Internationalen Ski-Verbandes (Fis) von der Wahl des Ortes erhofft haben. Zu sehen war bisher ein faszinierendes Bergpanorama mit schneebedeckten Gipfeln, dazu viel Sonnenschein von einem tiefblauen Himmel und ein ausverkauftes Stadion im Zielbereich.

Am Donnerstag erwischte es im Super-G-Rennen der Frauen die Österreicherin Ricarda Haaser, Startnummer 3 - Unachtsamkeit bei knapp 100 Stundenkilometern Geschwindigkeit im Anschluss an einen Sprung im Zwölferkogel-Hang, Sturz. Die Folgen: Kreuzband- und Meniskusriss im rechten Knie, Saison-Aus. Haaser setzte damit eine Reihe von schweren Unfällen im alpinen Skizirkus in dieser Saison fort.