Comeback am Wochenende: Lindsey Vonn zurück auf Skiern

Die einstige Abfahrts-Dominatorin Lindsey Vonn wird an diesem Wochenende nach fast sechs Jahren Pause wieder ein alpines Skirennen bestreiten. Die 40 Jahre alte US-Amerikanerin plant am Samstag und Sonntag bei einem unterklassigen Rennen des Weltverbandes Fis in Copper Mountain/Colorado ihre Starts in der Abfahrt und im Super-G.