US-Skistar:Lindsey Vonn glänzt bei Weltcup-Comeback

Vonns geplante Rückkehr in den gefährlichen Speed-Disziplinen war in den vergangenen Wochen von viel Kritik begleitet worden - auch, weil Vonn mittlerweile mit einem künstlichen Kniegelenk an den Start geht. "Ihr ist im Gegenzug zu Marcel Hirscher viel Skepsis entgegengeschlagen, das habe ich nicht verstanden", sagte ZDF-Experte Marco Büchel nach Vonns ersten Läufen als Vorläuferin vor einer Woche in Beaver Creek.