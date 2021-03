Es gab Jahre im Ski-Weltcup, da bargen die finalen Rennen so viel Spannung wie der Kampf um die Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga am Ende der Saison - also keine. Denn wer im Gesamtweltcup ganze vorne landete, stand in der Regel schon davor fest, zu dominant waren der mittlerweile zurückgetretene Marcel Hirscher und Mikaela Shiffrin.