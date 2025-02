Stars der Alpinen Ski-WM: Vonn träumt - Odermatt droht

Der Beste der Besten: Marco Odermatt aus der Schweiz

Die Ski-Helden aus Österreich könnten bei der Heim-WM einen schweren Stand haben. Denn die Stars sind andere. Linus Straßer und Lena Dürr gehören dazu zwar nicht, aber sie nähren die deutschen Medaillenhoffnungen.

Die Gejagten auf der Piste sind Marco Odermatt und Mikaela Shiffrin. Lindsey Vonn und Lucas Pinheiro Braathen sorgen auch abseits für eine Show.

Die Entertainerin

Der große Traum von Vonn ist eine Medaille bei Olympia 2026 in Italien - mit einem teilweise künstlichen Knie und dann 41 Jahren. Aber die Amerikanerin hatte sich bei ihren ersten Abfahrts- und Super-G-Rennen nach fast sechsjähriger Pause so gut präsentiert, dass sie Experten schon in den Kreis der Medaillenkandidaten für die WM hievten.

Die Wettbewerbe der Alpinen Ski-WM 2025 Di., 4. Februar, 15:15 Uhr: Team-Event Parallel, Titelverteidiger: USA

Do., 6. Februar, 11:30 Uhr: Super-G Frauen, Titelverteidigerin: Marta Bassino (Italien)

Fr., 7. Februar, 11:30 Uhr: Super-G Männer, Titelverteidiger: James Crawford (Kanada)

Sa., 8. Februar, 11:30 Uhr: Abfahrt Frauen, Titelverteidigerin: Jasmine Flury (Schweiz)

So., 9. Februar, 11:30 Uhr: Abfahrt Männer, Titelverteidiger: Marco Odermatt (Schweiz)

Di. 11. Februar 10 Uhr/13:15 Uhr: Team-Kombination Frauen / Premiere

Mi., 12. Februar 10 Uhr/13:15 Uhr: Team-Kombination Männer / Premiere

Do., 13. Februar, 9:45/13:15 Uhr: Riesenslalom Frauen, Titelverteidigerin: Mikaela Shiffrin (USA)

Fr., 14. Februar, 9.45/13.15 Uhr: Riesenslalom Männer, Titelverteidiger: Marco Odermatt

Sa., 15. Februar, 9:45/13;15 Uhr: Slalom Frauen, Titelverteidiger: Laurence St-Germain (Kanada)

So., 16. Februar, 9.45/13.15 Uhr: Slalom Männer, Titelverteidiger: Henrik Kristoffersen (Norwegen)

Zuletzt schied sie aber ein paarmal aus. Trotzdem: Vonn wird den Konkurrentinnen die Show stellen. Egal, ob sie eine Medaille holt oder nicht.

Die Gejagte

Wenn Shiffrin am Start steht, dann zählt sie zu den Favoritinnen. Aber dieses Mal hat die Rekordfrau aus Colorado eine zweimonatige Verletzungspause nach einem Sturz Ende November in Killington hinter sich.

Riesenslalom der Frauen in Killington/USA: Shiffrin stürzt und verpasst ihren 100. Sieg. Kommentar: Julius Hilfenhaus. 01.12.2024 | 15:33 min

Bei ihrem Comeback-Rennen ein paar Tage vor WM-Start war sie noch nicht in Bestform, in Courchevel verpasste sie ihren 100. Weltcup-Sieg als Zehnte im Slalom deutlich. Aber das heißt bei der 29-Jährigen nichts. Die anderen Slaloms, bei denen sie vor ihrer Verletzung dabei war, hat sie gewonnen. Shiffrin werden alle jagen.

Die Zuverlässige

Lena Dürr zu den großen Stars der WM zu zählen, wäre übertrieben. Aber im DSV-Team ist sie längst zumindest Vorbild. Denn die 32-Jährige ist nicht nur die konstanteste, sondern auch die erfolgreichste deutsche Skirennläuferin der vergangenen Jahre.

Skirennläuferin Lena Dürr wird beim letzten Slalomrennen des Jahres Zweite. Im österreichischen Semmering muss sie sich nur Kroatin Zrinka Ljutic geschlageng geben. 29.12.2024 | 5:08 min

Sie steht regelmäßig im Slalom auf dem Siegerpodest und gewann bei der letzten WM Bronze, ihre erste Einzel-Medaille. Auch in diesem Winter hat sie bisher die deutsche Ski-Ehre gerettet - mit einem zweiten und zwei dritten Plätzen.

Der Unersättliche

Der Unbezwingbare ist bezwingbar geworden. Zumindest im Riesenslalom. Marco Odermatt gewann in diesem Winter drei Rennen in dieser Disziplin, aber eben auch drei nicht - in der vergangenen Saison hatte er noch neun am Stück für sich entschieden.

Marco Odermatt gewinnt zum Auftakt der 85. Hahnenkammrennen den Super-G auf der Streif. Bester Deutscher wird Romed Baumann als 21. Etliche Stürze überschatteten das Rennen. 24.01.2025 | 2:56 min

In der Abfahrt und Super-G kommen die größten Konkurrenten des Schweizers aus dem eigenen Team. Mit 27 Jahren hat er alles erreicht. Fast alles, ein Abfahrtssieg in Kitzbühel bleibt noch sein großes Ziel. Was aber nicht bedeute, ließ er wissen, "dass ich deswegen nicht die WM gewinnen will". Das klingt fast wie eine Drohung.

Der Showman vom Zuckerhut

Früher startete Lucas Pinheiro Braathen für Norwegen. Und da fiel er nicht nur wegen seiner schnellen Slalom-Schwünge auf, sondern auch weil er ein bisschen verrückter, exzentrischer ist als die Kollegen. Dann stritt er mit dem Verband, trat erst einmal zurück, um dann ein Jahr später wieder anzugreifen - allerdings nun für das Land seiner brasilianischen Mutter. Seitdem sind Skirennen auch am Zuckerhut populär.

Braathen, der sich selbst als "Showman" bezeichnet, fährt fast schon wieder so flott durch die Torstangen wie vor seiner Pause. Dank ihm hat Brasilien in dieser Saison bereits so viele Podestplätze bei den Alpinen wie Deutschland.

Der Außenseiter

Das große Erfolgserlebnis gab es für Linus Straßer in diesem Winter noch nicht, bei den Siegerehrungen war er bisher nur Zuschauer. Aber der Slalom-Spezialist hat sich in den vergangenen Wochen langsam herangetastet. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass er nur als Außenseiter zur WM reist.

DSV-Aufgebot Alpine Ski-WM 2025 Angeführt von den Slalom-Assen Lena Dürr und Linus Straßer hat der Deutsche Skiverband insgesamt zwölf Athletinnen und Athleten für die 49. Alpinen Ski-Weltmeisterschaften im österreichischen Saalbach nominiert.



Frauen: Emma Aicher (Mahlstetten), Lena Dürr (Germering), Fabiana Dorigo (München), Jessica Hilzinger (Oberstdorf), Kira Weidle-Winkelmann (Starnberg)



Männer: Romed Baumann (Kiefersfelden), Anton Grammel (Kressbronn), Fabian Gratz (Altenau), Simon Jocher (Garmisch), Jonas Stockinger (Herzogsreut), Linus Straßer (München), Luis Vogt (Garmisch)

Denn bei den vergangenen drei Großereignissen hatte Straßer stets als Medaillenkandidat gegolten, aber dann nichts gewonnen. Der Münchner kann der Star des letzten WM-Rennens werden - wenn er sich dieses Mal das Beste für den Saison-Höhepunkt aufgehoben hat.