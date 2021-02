Die große Favoritin Lara Gut-Behrami ist im ersten Rennen der Alpinen Ski-WM in Cortina d"Ampezzo in eindrucksvoller Manier zur ersten Goldmedaille ihrer Karriere gefahren. Gut-Behrami gewann am Donnerstag vor Teamkollegin Corinne Suter (+0,34 Sekunden) und Titelverteidigerin Mikaela Shiffrin aus den USA (+0,47).