Alpine Ski-WM: Österreicher Haaser gewinnt Riesenslalom

Raphael Haaser aus Österreich hat bei der alpinen Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm für eine Überraschung gesorgt und Marco Odermatt hinter sich gelassen. Der Schweizer Super-G-Weltmeister musste sich im Riesenslalom am Zwölferkogel bei Haasers Sieg mit Rang vier begnügen.

Haaser prescht im Finale nach vorn

Odermatt war als großer Favorit auf die Piste gegangen. Dreimal in Serie hat er zuletzt den Riesenslalom-Gesamtweltcup gewonnen, dazu jeweils Gold bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking und bei der WM in Frankreich vor zwei Jahren. Auch in dieser Saison gelangen dem 27-Jährigen schon drei Weltcup-Siege in seiner Paradedisziplin. Doch diesmal hatte er das Nachsehen.