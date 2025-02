Ski-Alpin-WM: Alles zur neuen Teamkombination

Emma Aicher aus Deutschland bei der Abfahrt der Alpin-WM in Saalbach-Hinterglemm.

Erstmals wird eine Teamkombination ausgetragen, bei der nicht wie bisher beim Kombinationswettbewerb der kompletteste Skifahrer gekürt wird, sondern das kompletteste Duo. Die Frauen küren am Dienstag die Besten, die Männer einen Tag später.

Was ist die Teamkombination?

Ein(e) Abfahrer(in) und ein(e) Slalomfahrer(in) - eines Landes bilden bei der Teamkombination eine Mannschaft. Wie früher bei der Kombination oder Superkombination, wie es zuletzt hieß, werden die Zeiten der beiden Läufe addiert - das schnellste Team bekommt Gold. Für die deutschen Frauen war die bisherige Kombination eine Erfolgsgeschichte: Maria Höfl-Riesch (2013), Martina Ertl (2001), Miriam Vogt (1993) und Christl Cranz (viermal in den 1930er Jahren) holten den Titel.

Wie funktioniert der Wettbewerb?

Jede Nation darf bis zu vier Zweier-Teams ins Rennen schicken. Die Abfahrer machen vormittags den Auftakt, gut drei Stunden später sind die Slalomfahrer dran. Die besten 30 Nationen des ersten Teils des Wettbewerbs treten dann in umgekehrter Reihenfolge an, also der Partner des schnellsten Abfahrers ist dann als 30. im Slalom dran.