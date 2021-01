Ihre bislang letzte WM-Medaille haben Deutschlands Skilangläufer vor inzwischen zehn Jahren gewonnen, die Männer-Staffel holte seinerzeit Bronze. Deshalb fallen Topergebnisse wie der zweite Platz von Katharina Hennig zu Jahresbeginn bei einer Etappe der Tour de Ski in Val di Fiemme umso mehr auf. Die Tour de Ski ist alljährlich das Highlight im Weltcup und so etwas wie die Tour de France für die Ausdauersportler in der Loipe.