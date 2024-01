Skiflug-WM 2024: DSV-Adler mit "Vollgas" Richtung Podest

Im ersten Moment konnte sich Andreas Wellinger nicht so recht über seine erste Einzelmedaille bei Skiflug-Weltmeisterschaften freuen. Winzige 2,2 Punkte – das sind umgerechnet nur 1,83 Meter – lag er nach drei Flügen auf der Gigantenschanze am Kulm hinter dem siegreichen österreichischen Lokalmatador Stefan Kraft. So wurde es am Samstag nach einem Nervenkrimi Platz zwei für Wellinger – genau wie zuvor bei der Vierschanzentournee und derzeit auch im Gesamtweltcup.