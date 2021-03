Halvor Egner Granerud hat jede Menge Humor. Und den hat er in den letzten Wochen auch gebraucht, nachdem er mitten in der Goldjagd bei der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Oberstdorf von einer Corona-Infektion gestoppt wurde. Der beste Skispringer des Winters musste im Allgäu bleiben und fand Unterschlupf in einer Ferienwohnung des scheidenden Damen-Bundestrainers Andreas Bauer.