Selbst im Springerhotel Kompas in Krajnska Gora hängen in vielen Zimmern große Flugbilder von Markus Eisenbichler. Sie sind ein weiteres Zeichen dafür, dass der deutsche Überflieger zu den großen Mitfavoriten bei der Skiflug-Weltmeisterschaft an diesem Wochenende in Planica (live im ZDF) gehört. Ursprünglich hatten die findigen Organisatoren in Slowenien den Plan, auf dem riesigen Parkplatz unterhalb der gigantischen Schanze zumindest in Autos sitzende Zuschauer zuzulassen.