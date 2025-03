In den Skandal verwickelt: Skispringer Marius Lindvik

Samstag, 8. März: Es ist der Finaltag der Skisprung-Wettbewerbe bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Trondheim, als ein unglaubliches Video die Runde im Skisprung-Zirkus macht. Es zeigt Aufnahmen aus der vorangegangenen Nacht.

Vorbei an schwarz abgeklebten Scheiben ist zu sehen wie ein Material-Experte des norwegischen Teams Teile von Sprunganzügen zusammennäht. Cheftrainer Magnus Brevig ist klar identifizierbar.

Experten erkennen schnell, dass hier keine erlaubten Anpassungen an Sprunganzügen vollzogen werden, sondern verbotene Manipulationen.

Ein Skandal hält die Skisprung-Welt in Atem. Die norwegische Nationalmannschaft hat während der Weltmeisterschaften ihre Anzüge manipuliert. Die ersten Suspendierungen folgten.

Protest von drei Nationen

Drei Nationen - Österreich, Slowenien und Polen - legen daraufhin Protest ein. Deutschland sendet ebenfalls eine Protestnote an den Internationalen Skiverband FIS. Materialkontrolleur Christian Kathol prüft die Anzüge der norwegischen Flieger vor dem Springen und stuft sie als regelgerecht ein. Vorwürfe des FIS-Mannes richten sich ausschließlich gegen die '"Agentenmethoden" des anonymen Video-Verfassers.

Sportdirektor räumt Betrug ein

Norwegens Sportdirektor Jan Erik Aalbu gibt auf einer Pressekonferenz in Trondheim den Betrug zu . Es seien nur die beiden disqualifizierten Springer Lindvik und Forfang betroffen, die nichts von den Manipulationen gewusst hätten. Die Aussage löst kollektives Kopfschütteln aus.

Die FIS kündigt eine offizielle Untersuchung der Vorfälle im Skispringen und der vorangegangenen Disqualifikation des norwegischen Kombinierers Jörgen Graabak wegen einer Bindungs-Manipulation an. Es ermittelt das unabhängigen Ethik- und Compliance-Office die Firma Quest in London.

Brevig suspendiert, Nachfolger tritt zurück

Norwegens Skiverband suspendiert Chefcoach Brevig ebenso wie den in die Manipulation direkt involvierten Mitarbeiter Adrian Livelten. Einen Tag später wird auch Assistenztrainer Lobben vorläufig freigestellt. Als Nachfolger von Brevig wird B-Kader-Trainer Bine Norcic benannt, der davon aus der Presse erfährt. Drei Tage später tritt er zurück, weil er "nicht den Kopf für die Fehler von anderen hinhalten will".

Für das deutsche Team hätte eine rückwirkende Disqualifikation der norwegischen Skisprung-Männer für alle WM-Wettbewerbe – die wegen der Verdachtsmomente in Bezug auf alle bei der WM verwendeten Sprunganzüge denkbar ist – enorme Konsequenzen. Normalschanzen-Silbergewinner Andreas Wellinger würde bei einem Ausschluss von Sieg Lindvik zum neuen Weltmeister werden, der viertplatzierte Karl Geiger bekäme nachträglich die Bronzemedaille. Ebenfalls nachträglich Bronze würde Deutschland im Männer-Mannschaftwettbewerb und in der Mixed-Konkurrenz bekommen, wo die Quartette jeweils auf Platz vier gelandet waren.

Was bedeutet das für deutsche Skispringer?

Auf die Fragen nach möglichen Sperren für die norwegischen Skispringer antwortet FIS-Generalsekretär Michel Vion: "Die Ethik-Kommission der FIS entscheidet, was die Konsequenzen für Sportler oder Verbände sein könnten."

FIS suspendiert auch norwegische Skispringer

Donnerstag, 13. März: Am Holmenkollen von Oslo gibt es die erste Pressekonferenz der FIS nach dem Skandal. Es wird mitgeteilt, dass in den am Dienstag eingezogenen WM-Sprunganzügen der norwegischen Skispringerinnen und des Kombinierer-Teams keine irregulären Veränderungen gefunden worden seien. Anders sieht das bei den Anzügen der norwegischen Skisprung-Männer aus, wo sich Verdachtsmomente für weitere Manipulationen finden.