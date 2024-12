Two Nights Tour: Prevc gewinnt Tour-Auftakt, Reisch Vierte

Agnes Reisch hat als beste deutsche Skispringerin beim Auftakt der Two Nights Tour in Garmisch-Partenkirchen den vierten Platz belegt. Die 25-Jährige sprang an Silvester 130,5 und 126 Meter weit und erreichte damit ihr bestes Karriereergebnis im Weltcup. Den Sieg sicherte sich die Slowenin Nika Prevc vor der Norwegerin Eirin Maria Kvandal und Eva Pinkelnig aus Österreich.

Gesamtweltcupführende Schmid wird Fünfte

Erstmals in dieser Saison stand keine deutsche Springerin auf dem Podest. Die im Gesamtweltcup führende Katharina Schmid wurde Fünfte. In den bisherigen Weltcups dieses Winters hatte die 28-Jährige entweder gewonnen oder war Zweite geworden. Die Führung in der Gesamtwertung konnte Schmid gegenüber Prevc verteidigen.

Zweischanzentournee für die Skispringerinnen

Neu war bei der Mini-Tour über zwei Tage der Modus: 30 Springerinnen - normal starten im Weltcup 40 Athletinnen - sprangen in K.o.-Duellen um den Einzug in den entscheidenden Durchgang, den die 15 Siegerinnen und die fünf besten Verliererinnen erreichten.

Die Two Nights Tour, bei der es schon an Neujahr in Schmids Heimat Oberstdorf weitergeht (16:15 Uhr/ARD), ist eine Art halbe Vierschanzentournee. Die Springerinnen hoffen, dass bald auch die noch fehlenden Tournee-Stationen in Innsbruck und Bischofshofen hinzukommen.