Geiger sprang am Sonntag 135 und 131,5 Meter weit. Am Samstag hatte er an gleicher Stelle seinen zweiten Saisonsieg gefeiert. Im Gelben Trikot des Weltcup-Spitzenreiters wird er zum Tourneestart in seiner Heimat Oberstdorf reisen - und in dieser Topform ist der erste deutsche Gesamtsieg seit Sven Hannawald vor 20 Jahren möglich. "Das war ein sehr gutes Wochenende, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden", meinte Geiger: