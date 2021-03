Am Tag nach seiner Rückkehr nach Hause wurde Geigers Tochter Luisa geboren. Doch dem Hochgefühl folgte der Absturz: Der Oberstdorfer wurde positiv auf Corona getestet. Er kehrte pünktlich zum Auftaktspringen der Vierschanzentournee in seinem Heimatort ins Team zurück und gewann sensationell.



Am Ende des Skisprung-Grand-Slams stand mit Platz zwei in der Gesamtwertung ein weiterer spektakulärer Erfolg zu Buche. Doch es folgte unmittelbar die nächste Krise: Geiger verlor komplett seine Form und verpasste beim Heim-Weltcup vor drei Wochen in Klingenthal zweimal das Finale der besten 30.