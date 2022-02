Traurige Gewissheit für die Österreicherin Sara Marita Kramer: Die Top-Skispringerin wird nicht an den Olympischen Spielen in Peking teilnehmen. Die 20-Jährige war beim Weltcup in Willingen am vergangenen Wochenende positiv auf das Coronavirus getestet worden, nun ergab ein Test in Salzburg ein weiteres positives Ergebnis.