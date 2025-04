Im Alter von 92 Jahren: Skisprung-Pionier Max Bolkart tot

Der deutsche Skisprung -Pionier Max Bolkart ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Der Oberstdorfer war der älteste noch lebende Gewinner der Vierschanzentournee. Ihr Vater habe an einer schweren Demenz gelitten und sei bereits am vergangenen Samstag gestorben, teilte seine Tochter am Mittwoch mit.