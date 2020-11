Der Traumstart des fliegenden Doppelzimmers Eisenbichler/Geiger verheißt Gutes für diesen Winter mit der Heim-WM in Oberstdorf (24. Februar bis 7. März 2021). Die Hoffnung ist groß, dass mit dem Rückenwind der Flieger auch die Goldgaranten in der Nordischen Kombination und die erfolgsentwöhnten Skilangläufer in die Spur finden. An diesem Wochenende geht im finnischen Ruka auch für diese beiden Disziplinen der Weltcup-Auftakt über die Bühne.