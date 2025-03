Skisprung-Betrug - welche Rolle spielt die FIS?

Das zeigt schon die Dimension des Materialbetrugs-Skandals bei der Nordischen Ski-WM von Trondheim. Das Ganze dürfte aber nur die Spitze des Eisbergs sein, denn jetzt gerät der Weltverband FIS selbst ins Fadenkreuz der Kritik und sieht sich harten Vorwürfen ausgesetzt. "Es ist das Beste für das Produkt, wenn in Norwegen ein Norweger gewinnt oder ein Österreicher in Österreich. Das ist allgemein bekannt", sagte der zurückgetretene norwegische Skisprung-Olympiasieger Daniel Andre Tande zu einheimischen Medien. Es sei schon seit vielen Jahren so, dass jeder im Skisprung-Zirkus betrüge und die FIS-Kontrolleure meist wegschauten.