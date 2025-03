Raw-Air-Tour der Skispringer: Wellinger holt Gesamtsieg

Den Sieg am Sonntag sicherte sich mit einem Traumflug auf 247,0 Meter Großschanzen-Weltmeister Domen Prevc aus Slowenien (214,5 Punkte), der am Vortag noch gestürzt war. In der Gesamtwertung wurde Prevc Zweiter. Wellinger (199,2) büßte knapp die Hälfte seines Vorsprungs in der Gesamtwertung auf den Slowenen ein, anders als 2017 verlor er den Gesamtsieg aber nicht mehr im letzten Wettkampf. Tages- und Gesamtdritter wurde der Japaner Ryoyu Kobayashi.