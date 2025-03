Skispringen-Skandal: Körperscanner zur Materialprüfung?

Wir müssen jetzt so schnell wie möglich auf die moderne Technik umsteigen und wie am Flughafen 3D-Scanner nutzen.

Körperscanner-Technik zur Betrugsverhinderung

"Wir können die Körpermaße der Springer scannen und wir können sie anschließend in den Anzügen scannen. Ich bin mir sicher, dass dies, was die Fairness angeht, die Kontrollen auf ein neues Level heben wird. Denn so lässt sich jeder Zentimeter des Anzugs schnell und genau überprüfen - vor, während und nach dem Wettkampf", so Bauer.