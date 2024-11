Der norwegische Skispringer Kristoffer Eriksen Sundal hat beim Weltcup-Auftakt in Lillehammer eine Schrecksekunde erlebt und womöglich großes Glück gehabt. Der 23-Jährige wurde in der Qualifikation für den ersten Einzelwettbewerb des Winters von der fahrbaren Werbebande hinter sich quasi unfreiwillig in die Anlaufspur geschubst. Er brachte trotzdem einen sicheren Sprung herunter und meisterte die Qualifikation.