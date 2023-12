Warum die DSV-Skispringer wieder dominieren

Es gab Momente in den vergangenen Wochen, in dem sich die deutschen Skispringer ungläubig die Augen gerieben haben. In den ersten sechs Weltcup-Springen dieser Saison holten die DSV-Adler bereits acht Podestplätze – das ist einer mehr als im gesamten vergangenen Winter.

Geiger fühlt sich bereit für Engelberg

Die deutschen Erfolge zum Auftakt sollen mit Hinblick auf den anstehenden Weltcup in Engelberg ( ZDF live ) keinesfalls nur eine schöne Momentaufnahme bleiben, wie der am vergangenen Wochenende beim Heim-Weltcup in Klingenthal gleich doppelt erfolgreiche Karl Geiger klarstellt:

Ich mag auch die Schanze in Engelberg, habe dort meinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert. Man muss dort gut abspringen, das ist eine meiner Stärken, wenn ich gut in Form bin.

Karl Geiger hat beim Heim-Weltcup in Klingenthal auch das zweite Springen gewonnen. Für den 30-jährigen Skispringer war es der 15. Weltcup-Sieg seiner Karriere. 11.12.2023 | 1:19 min

Vier starke deutsche Skispringer

Grandios in Form ist nicht nur der Oberstdorfer, sondern das gesamte deutsche Team. Doppel-Olympiasieger Wellinger schaffte es in dieser Saison schon viermal unter die Top 3. Pius Paschke flog im stolzen Alter von 33 zum ersten Weltcup-Podest – und schrieb damit als ältester Springer, dem das gelungen ist, Skisprung-Geschichte.

Pius Paschke und Stefan Leyhe springen beim Weltcup-Auftakt aufs Podest. Weitere DSV-Adler komplettieren eine starke Mannschaftsleistung. Es siegt Stefan Kraft (Österreich). 25.11.2023 | 0:31 min

Neues Trainerteam, mehr Windkanal-Training

Stichwort Veränderungen: Mit Horngachers erfolgreichem Vorgänger Werner Schuster (Chef Nachwuchs) und Ronny Hornschuh gehören nun zwei ausgewiesene Experten wieder zum Trainerteam. Zudem feilten Geiger und Co. vor der Saison im Windkanal so ausgiebig wie selten zuvor an der Technik.

Regeländerungen kommen DSV-Springern entgegen

Wird beim Skispringen in Sachen Material betrogen? Ein Skispringer erhob anonym schwere Vorwürfe, und auch die Nordischen Kombinierer wundern sich. Was jetzt passieren soll.

Messtechnik macht Skisprung gerechter

Stefan Horngacher hat in diesem Zusammenhang verraten, dass seine Flieger wie der momentane Gesamtweltcup-Zweite Wellinger an ihrem Setup fast nichts verändern mussten. Weil sie - im Gegensatz zu anderen Nationen – ganz offenbar weder in Sachen Anzug noch Gewicht am absoluten Limit waren.