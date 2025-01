Skispringen: Tschofenig gewinnt die Vierschanzentournee

Spannung bis zum letzten Sprung - und am Ende triumphiert Daniel Tschofenig: Der Österreicher ist der Sieger der 73. Vierschanzentournee der Skispringer. Tschofenig setzte sich beim Finale der Tour in Bischofshofen hauchdünn durch und überholte seinen Teamkollegen Stefan Kraft, der mit seinem letzten Sprung - in Führung liegend - dramatisch scheiterte.