In Oberstdorf setzte die örtlichen Behörden "in Abweichung vom üblichen Procedere" (OK-Generalsekretär Florian Stern) am Montag gleich zwei Corona-Tests bei allen polnischen Teammitgliedern an. Alle PCR-Tests waren negativ, auch beim ursprünglich positiv getesteten Muranka. Das Gesundheitsamt gab alle polnischen Flieger für das Tournee-Auftaktspringen frei. Polens zweifacher Tournee-Gesamtgewinner Kamil Stoch landete beim Sieg von Karl Geiger auf Rang zwei.