Nur sieben Prozent des DSV-Jahresetats von 37 Millionen Euro sind durch öffentliche Gelder gedeckt, die restlichen 93 Prozent müssen selbst erwirtschaftet werden. Die Skisprung-Weltcups in Deutschland wie die beiden bei der Vierschanzentournee, in Titisee-Neustadt (9./10. Januar 2021) und Willingen (29. bis 31. Januar 2021) sind deshalb überlebenswichtig. Der DSV hat am 6. und 7. Februar 2021 als Ersatzausrichter für das japanische Sapporo sogar in Klingenthal noch ein Zusatz-Weltcupwochenende der Springer übernommen.